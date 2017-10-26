Çin'de dolar cinsinden tahvil ihracına güçlü talep
Çin'in 2004 yılından bu yana ilk kez yaptığı dolar cinsinden tahvil ihraçlarına güçlü talep geldi.
Çin Maliye Bakanlığı, 2 milyar dolar borçlanma hedefi ile başlattığı dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına 10 milyar doların üzerinde talep geldiğini bildirdi.
2004 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçlarında getirilerin, 5 yıl vadede getirinin ABD Hazine kağıdı getirisi +30-40 puan, 10 yıl vadede ise ABD Hazine kağıdı getirisi +40-50 baz puan seviyesinde oluşması bekleniyor.