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Çin'de dolar cinsinden tahvil ihracına güçlü talep

Çin'in 2004 yılından bu yana ilk kez yaptığı dolar cinsinden tahvil ihraçlarına güçlü talep geldi.

Çin'de dolar cinsinden tahvil ihracına güçlü talep
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Çin Maliye Bakanlığı, 2 milyar dolar borçlanma hedefi ile başlattığı dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına 10 milyar doların üzerinde talep geldiğini bildirdi.

2004 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçlarında getirilerin, 5 yıl vadede getirinin ABD Hazine kağıdı getirisi +30-40 puan, 10 yıl vadede ise ABD Hazine kağıdı getirisi +40-50 baz puan seviyesinde oluşması bekleniyor. 

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