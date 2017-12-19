Çin'den, ABD'nin 'rakip' nitelemesine karşı işbirliği çağrısı

19 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" vizyonuna dayalı yeni ulusal güvenlik stratejisine Çin'den yanıt geldi. Belgede Çin ve Rusya, ABD'nin güvenliğini ve refahını tüketmeyi amaçlayan rakipler olarak nitelenmişti.

Washington'daki Çin büyükelçiliğinin web sitesinde bugün yer alan açıklamada, Çin'in, ABD'nin farklı görüşlere saygı gösterirken aynı zamanda ortak zemin arayışını benimseyeceği umudunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Karşılıklı saygı zemininde Çin, ABD dahil diğer ülkelerle barış içinde bir arada yaşamayı desteklemektedir. Ancak ABD Çin'in gelişmesini kabullenmeli ve buna uyum göstermelidir" denildi.

Öte yandan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna ve Gürcistan'a asker sokarak yaptığı müdahalelerle Rusya'nın, Güney Çin Denizi'ndeki saldırganlığıyla da Çin'in, küresel statükoyu değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Trump, ulusal güvenlik stratejisinde Çin ve Rusya'yı hedef aldı

Kaynak: Reuters