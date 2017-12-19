Trump, ulusal güvenlik stratejisinde Çin ve Rusya'yı hedef aldı

19 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini paylaştığı belgelerde Rusya ve Çin'in stratejilerinin ABD'nin çıkarlarıyla çeliştiği belirtildi.

Beyaz Saray, 55 sayfalık ulusal güvenlik stratejisini kamuyla paylaştı, daha sonra ise Başkan Trump Beyaz Saray'da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Strateji belgelerinde, Rusya ve Çin'e dikkat çekilerek, şunlar yer aldı:

"ABD'nin güvenliğini ve gelişimini sarsmaya çalışıyorlar. Askeri güçlerini artırıyorlar, bilgi ve dataları kontrol altına alarak kendi halklarını baskı altında tutuyor, etkilerini artırıyorlar.

Rusya elde ettiği bilgileri dünyanın farklı birçok bölgesindeki toplumların görüşlerini etkilemek amacıyla siber saldırılara dönüştürüyor. Rusya'nın bu etki çabaları korkak istihbarati operasyonlara dönüşüyor ve devlet destekli medya ile sahte online karakterler, üçüncü parti arabulucular, paralı sosyal medya kullanıcıları ya da troller oluşturuyorlar."

"Önceliğimiz Amerika'nın çıkarları olacaktır"

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin gibi rakip güçlerle karşı karşıyayız. Bu güçler ABD etkisine karşı durmaya çalışıyorlar. Biz bu ülkelerle ve diğer ülkelerle çok yakın ilişkiler kurmayı deneyeceğiz fakat önceliğimiz Amerika'nın çıkarları olacaktır" dedi.

Başkan Trump, hafta sonunda Rusya Başkanı Vladimir Putin'in kendisini telefonla arayarak, CIA'in Rusya'yı uyarması sonucu St. Petersburg şehrindeki terör saldırısının önüne geçildiği için kendisine teşekkür ettiğini hatırlattı.

"Güçle barışı koru"

Başkanlık seçim kampanyasında ABD'nin dış politikasının "önce Amerika" üzerine kurulduğuna dikkati çeken Trump, kendisinden önceki başkanların ABD vatandaşlarına öncelik vermediğini savundu.

"Liderlerimiz sınır ötesinde ülke kurmakla uğraştılar fakat kendi ülkelerinde bunu yapamadılar" ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde Amerikalıların öncelikli olacağını kaydetti.

Trump'ın ulusal güvenlik stratejisi, "Ana kara, Amerikan halkı ve Amerikan tarzı yaşam biçimi korunmalı", "ABD'nin gelişimini destekle", "Güçle barışı koru" ve son olarak da "Amerikan etkisini geliştir" esasları üzerine kuruluyor.

Trump, ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yarın açıklayacak

Kaynak: AA