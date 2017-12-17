Trump, ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yarın açıklayacak

17 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın ilk kez açıklayacağı “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nde Çin'i "ekonomik saldırganlıkla" suçlayacağı ve bu durumun iki ülke arasında tansiyonu artırabileceği belirtildi.

Voice of America'nın haberine göre, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, salı günü yaptığı açıklamada, ABD için en büyük tehlikenin, “küresel düzen ve istikrarı bozmaya çalışan Rusya ve Çin ile uluslararası hukuku hiçe sayan İran ve Kuzey Kore olduğunu” söylemişti.

McMaster, Çin’in “ekonomik saldırganlığının” yüz milyonlarca insanın yoksulluktan çıkmasını sağlayan iktisadi düzeni tehdit ettiğini kaydetmişti.

Financial Times gazetesinin yayınladığı habere göre, Başkan Trump'ın yarın açıklayacağı ulusal güvenlik stratejisinde Çin'i "ekonomik saldırganlıkla" suçlaması, iki ülke arasında gerilime yol açabilir.

Çin'le ülkesi arasındaki devasa ticaret açığına dair sert açıklamalar yapan Trump, sık sık Çin yönetimini ticarette adil olmamakla suçluyor.