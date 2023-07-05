Çin'den ABD'ye 'çip metali ihracatı' misillemesi

Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumayı amaçladığını belirttiği kontroller, ihracatçıların bazı galyum ve germanyum ürünlerinin sevkiyatını yapmak için izin almalarını zorunlu kılacak. Bakanlık dün yaptığı açıklamada, ihracatçıların ihracat lisansı edinebilmek için bazı prosedürlere tabi olacakları duyuruldu.

Medyada yer alan haberlere göre ABD yüksek teknolojili mikro çiplerin Çin'e sevkiyatına yönelik yeni kısıtlamalar uygulamayı değerlendirirken Çin ise stratejik olarak nitelediği nadir bulunan materyallerin ihracatını kontrol etmek üzere bu adımı attı.

Çin'de 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak kontroller, galyum ile bağlantılı sekiz, germanyum ile bağlantılı altı ürünü kapsayacak. Çin'in yarı iletkenlerin yanı sıra, elektrikli araç ve yüksek teknoloji sektörlerinde de yoğun olarak kullanılan bu maddelerin ihracatını kısıtlamasının küresel tedarik zincirlerinde de aksamaya neden olabileceğine inanılıyor.