Çin’den ABD’ye mesaj: Dünya ikimize yetecek kadar büyük

Dünyanın Çin ile ABD arasında istikrarlı ilişkilere ihtiyacı olduğunu, hiçbir tarafın diğerini kendi iradesine göre biçimlendirmemesi, diğerini meşru kalkınma hakkından mahrum etmemesi gerektiğini vurgulayan Şi, “Dünya, Çin ve ABD'nin kalkınmasına ve ortak refahına yetecek kadar büyük” dedi.

Şi, Çinlilerin de Amerikalılar gibi onurlu, güvenli ve kendine yeterli bir halk olduğuna işaret etti. Blinken de Başkan Joe Biden’ın ABD ve Çin'in ilişkilerini sorumlu yönetmeye ihtiyacı bulunduğuna, bunu iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olduğuna inandığını ifade etti.