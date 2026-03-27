Çin'den ABD'ye ticaret hamlesi: Soruşturma başlatıldı

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin küresel tedarik zincirlerini etkilediği belirtilen uygulamalarına karşı ticaret bariyeri soruşturması başlattığını duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın Çin'in ihracatı, ileri teknoloji satışları ve iki ülke arasındaki yatırım akışlarına getirilen kısıtlamaları kapsadığı belirtildi.

DTÖ kuralları vurgusu

Çinli yetkililer, bazı ABD önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ile ikili ticaret anlaşmalarıyla uyumsuz olabileceğini ifade etti.

Bu çerçevede başlatılan incelemenin, söz konusu uygulamaların uluslararası ticaret hukukuna uygunluğunu değerlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Süre ve katılım çağrısı

Bakanlık, soruşturmanın altı ay içinde tamamlanmasının planlandığını, gerekli görülmesi halinde sürenin üç ay daha uzatılabileceğini açıkladı.

Ayrıca ilgili tarafların, resmi bildirim tarihinden itibaren 20 gün içinde görüş ve değerlendirmelerini sunmaya davet edildiği bildirildi.