Çin'den Güney Kore'ye giden uçakta yangın! Acil iniş yaptı

Hangzhou-Seul seferini yapan Air China'ya ait CA139 sefer sayılı uçağın kabininde yolcular, büyük bir tehlike atlattı. Uçuş sırasında bir yolcunun el bagajından dumanlar yükselmeye başlaması, kabinde kısa süreli bir paniğe yol açtı. Kısa sürede alev alan dumanların kaynağının, çantada taşınan bir lityum pilin aşırı ısınması olduğu belirlendi.

Kabin ekibinin müdahalesi felaketi önledi

Olayın ciddiyetini hemen fark eden kabin ekibi, yangının kontrolsüzce büyümesini engellemek için anında ve hızlı bir refleksle harekete geçti. Özel olarak donatılmış yangın söndürücülerle müdahale eden profesyonel ekip, alevleri kısa sürede etkisiz hale getirmeyi başardı. Bu müdahale, olası büyük bir felaketin önüne geçmiş oldu.

Yangın kontrol altına alınsa da, güvenlik riski nedeniyle uçağın rotası acilen değiştirildi. Pilot, derhal acil durum ilan ederek uçağı en yakın meydan olan Şanghay Pudong Havalimanı'na indirme kararı aldı. Uçak, başarılı bir acil inişin ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Neyse ki, olayda herhangi bir yolcu ya da ekip üyesi yaralanmadı.

Air China'dan resmi açıklama

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından teknik bir inceleme başlatıldı. İlk tespitler, lityum pilin kısa devre yaparak kendiliğinden tutuştuğunu işaret ediyor. Air China, yaşanan bu kritik olayla ilgili resmi bir açıklama yayımladı ve kabin ekibinin profesyonelliğine vurgu yaptı:

"Kabin ekibinin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde uçak güvenle yere inmiştir. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik incelemeler sürmektedir."

Türk havayolu şirketleri yasaklamıştı

Uçuş güvenliği uzmanları, son yaşanan olayların el bagajlarında taşınan lityum iyon pillerin oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda hava yolu şirketlerine bu konuya ilişkin tavsiyede bulunarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek "powerbank" kullanımının uçaklarda yasaklanabileceğini belirtmişti.

Bakanlığın bu çağrısının ardından önce Türk Hava Yolları (THY), ardından Pegasus ve son olarak AJet, kabin içinde powerbank kullanımını yasakladıklarını açıkladı. İşletme yetkilileri, yasağın yalnızca kullanım sırasında geçerli olduğunu, yolcuların powerbank'lerini kabin bagajında taşımaya devam edebileceğini belirtiyor.