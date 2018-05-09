Çin'den İran yorumu: Diplomatik çözüme bağlı kalınmalı

09 Mayıs 2018

Çin, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirterek, tüm taraflara sorumlu şekilde davranmaları, siyasi ve diplomatik yönlü çözümlere bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Washington yönetiminin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ülkesinin tarafsız, adil ve sorumlu şekilde tüm taraflarla diyalog ve istişareyi sürdüreceğini ve çok taraflı anlaşmaların uygulanması ve korunması için çaba göstereceğini dile getiren Gıng, şunları kaydetti:

Tüm taraflar, anlaşmayı uygulamalı, anlaşmanın bütünlüğünü ve ciddiyetini korumalı. Çin, tüm taraflara sorumlu şekilde davranmaları, siyasi ve diplomatik yönlü çözümlere bağlı kalmaları, farklılıkları uygun şekilde ele almaları ve kapsamlı anlaşmaları uygulamaya devam edecek doğru çizgiye bir an önce dönmeleri çağrısında bulunuyor.”

ABD Başkanı Trump, uzun süredir dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu. Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İran ile BMGK'nin 5 daimi üyesi ve Almanya, İsviçre’deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

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Kaynak: AA