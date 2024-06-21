Çin'den kısasa kısas  

Çin, otomobilde ver­gide kısasa kısas uy­gulayacak. Çinli oto­mobil şirketleri, Avrupa Bir­liği'nin (AB) Çin'den gelen araçlara gümrük vergisi uy­gulaması halinde Pekin'e AB'deki rakiplerini yüzde 25'e varan ithalat vergisi uy­gulaması çağrısında bulun­du.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, tale­bin Çin Ticaret Bakanlığı ta­rafından düzenlenen ve Avrupalı otomobil fir­malarının temsilcileri­nin de katıldığı basına kapalı bir toplantıda dile getirildiği bildi­rildi.

Tedbirler, AB menşe­li büyük benzinli motor­lara sahip otomobilleri he­def alacak. Geçen hafta AB, Çinli elektrikli araç (EV) üre­ticilerini 4 Temmuz'dan iti­baren yüzde 38'e varan tari­feler uygulayacağını açıkladı.

Alman hükümeti, Avru­pa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik yeni güm­rük vergilerinin yü­rürlüğe girme­sini en­gellemek ya da tamamen durdurulmasının mümkün olmaması halinde en azından yumuşatmak için çalışıyor.

Pekin'deki toplantıya 4 Çinli ve 6 Avrupalı otomobil şirketi katıldı.

Avrupa'da otomobil kayıtları geriledi, hibrit araç pazarı büyüyor

Avrupa Birliği'ndeki otomobil tescilleri mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı bölgenin dört büyük pazarından üçünde düşüşler gözlendi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, kayıtlar İtalya'da yüzde 6.6, Almanya'da yüzde 4.3 ve Fransa'da yüzde 2.9 azalırken, İspanya'da yüzde 3.4 gibi mütevazı bir büyüme kaydetti.

Mayıs ayında akülü elektrikli (BEV) otomobillerin kayıtları yüzde 12 düşüşle 114 bin 308 adede gerilerken, toplam pazar payı yüzde 12.5'e düştü. Geçen yılın aynı ayında pazar payı yüzde 13.8 seviyesinde bulunuyordu.

Pazardaki genel düşüşe rağmen büyüme kaydeden tek segment hibrit-elektrik oldu. Otomobil tescilleri mayıs ayında yüzde 16.2 artışla 272 bin 568 adedin üzerine çıktı. Bu segmentin en büyük dört pazarından üçü Fransa yüzde 38.3, İspanya yüzde 25.4 ve İtalya yüzde 7.4 oranında güçlü artışlar kaydederken, Almanya yüzde 0.7'lik hafif bir düşüş yaşadı. Bu büyüme, hibrit elektrik pazar payını Mayıs 2023'teki yüzde 25'ten neredeyse yüzde 30'a çıkardı.

Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı yüzde 52.1'den yüzde 48.5'e düştü ve artık pazarın yarısından azını temsil ediyor.

Mayıs ayındaki gerilemeye rağmen, 2024 yılının ilk beş ayında otomobil tescilleri yüzde 4.6 artışla 4.6 milyon adede yükseldi.