Çin'den kısasa kısas
Çinli otomobil şirketleri, Pekin yönetimine çağrıda bulundu: AB, bizim otomobillere ekstra vergi uygulayacak, biz de onlardan gelen otomobillerden yüzde 25 vergi alalım.
Çin, otomobilde vergide kısasa kısas uygulayacak. Çinli otomobil şirketleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den gelen araçlara gümrük vergisi uygulaması halinde Pekin'e AB'deki rakiplerini yüzde 25'e varan ithalat vergisi uygulaması çağrısında bulundu.
Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, talebin Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Avrupalı otomobil firmalarının temsilcilerinin de katıldığı basına kapalı bir toplantıda dile getirildiği bildirildi.
Tedbirler, AB menşeli büyük benzinli motorlara sahip otomobilleri hedef alacak. Geçen hafta AB, Çinli elektrikli araç (EV) üreticilerini 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38'e varan tarifeler uygulayacağını açıkladı.
Alman hükümeti, Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini engellemek ya da tamamen durdurulmasının mümkün olmaması halinde en azından yumuşatmak için çalışıyor.
Pekin'deki toplantıya 4 Çinli ve 6 Avrupalı otomobil şirketi katıldı.
Avrupa'da otomobil kayıtları geriledi, hibrit araç pazarı büyüyor
Avrupa Birliği'ndeki otomobil tescilleri mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı bölgenin dört büyük pazarından üçünde düşüşler gözlendi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, kayıtlar İtalya'da yüzde 6.6, Almanya'da yüzde 4.3 ve Fransa'da yüzde 2.9 azalırken, İspanya'da yüzde 3.4 gibi mütevazı bir büyüme kaydetti.
Mayıs ayında akülü elektrikli (BEV) otomobillerin kayıtları yüzde 12 düşüşle 114 bin 308 adede gerilerken, toplam pazar payı yüzde 12.5'e düştü. Geçen yılın aynı ayında pazar payı yüzde 13.8 seviyesinde bulunuyordu.
Pazardaki genel düşüşe rağmen büyüme kaydeden tek segment hibrit-elektrik oldu. Otomobil tescilleri mayıs ayında yüzde 16.2 artışla 272 bin 568 adedin üzerine çıktı. Bu segmentin en büyük dört pazarından üçü Fransa yüzde 38.3, İspanya yüzde 25.4 ve İtalya yüzde 7.4 oranında güçlü artışlar kaydederken, Almanya yüzde 0.7'lik hafif bir düşüş yaşadı. Bu büyüme, hibrit elektrik pazar payını Mayıs 2023'teki yüzde 25'ten neredeyse yüzde 30'a çıkardı.
Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı yüzde 52.1'den yüzde 48.5'e düştü ve artık pazarın yarısından azını temsil ediyor.
Mayıs ayındaki gerilemeye rağmen, 2024 yılının ilk beş ayında otomobil tescilleri yüzde 4.6 artışla 4.6 milyon adede yükseldi.