Çin'in, 2021 yılı büyüme oranı revize edildi
2021 büyüme oranını açıklayan Çin, yüzde 8,1 olarak gösterdiği artışı revize ederek yüzde 8,4'lük büyüme oranına imza attıklarını duyurdu. Geçtiğimiz yıla ait Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artışını yükselten Çin, Ulusal İstatistik Bürosu'ndan gelen verilere göre rakamın 114,9 trilyon yuan yani 16,5 trilyon dolar olduğunu açıkladı.
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Ulusal İstatistik Bürosu, 2021 GSYH rakamını 556,7 milyar yuan artırarak 114,9 trilyon yuana (16,5 trilyon dolar) çıkardı.
Düzeltme sonrası oran 8,4'e yükseldi
Düzeltmenin ardından 2021'deki yıllık büyüme oranın yüzde 8,1'den yüzde 8,4'e yükseldiği kaydedildi.
Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.
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