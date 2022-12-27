Çin'in, 2021 yılı büyüme oranı revize edildi

Ulusal İstatistik Bürosu, 2021 GSYH rakamını 556,7 milyar yuan artırarak 114,9 trilyon yuana (16,5 trilyon dolar) çıkardı.

Düzeltme sonrası oran 8,4'e yükseldi

Düzeltmenin ardından 2021'deki yıllık büyüme oranın yüzde 8,1'den yüzde 8,4'e yükseldiği kaydedildi.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar dikkate alınıyor.