Çin’in çip ithalatı ve ihracatı azaldı

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, geçen yılın ocak-ekim döneminde 528,9 milyar birim entegre devre ithal edilirken, bu yılın aynı döneminde ithalat 458 milyar birimde kaldı. İhracat ise geçen yıl 258,2 milyar birim iken bu yıl 230,4 milyar birime düştü.

Birim bazında ithalat yüzde 13,2, ihracatı ise yüzde 10,8 azalırken dünyada çip fiyatlarının artması nedeniyle parasal değer bakımından ithalat hacmi yüzde 1,3, ihracat hacmi ise yüzde 6,2 artış gösterdi. Pekin, ABD’nin çip sektöründe Çinli şirketlere getirilen ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar nedeniyle 13 Aralık’ta Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvurmuştu.