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Çin'in donanma gemisi Japon kara sularına girdi

Japon hükümeti, Çin'e ait donanma gözlem gemisinin Japonya'nın güneydeki kara sularına girdiğini bildirdi.

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Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'e ait donanma gözlem gemisi güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sulara girdi.

Kagoşima açıklarındaki adalar etrafında yaklaşık 7 saat seyreden Çin donanma gemisi, öğle saatlerinde kara suların kapsadığı bölgeden ayrıldı.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), bu yıl başından beri Çin'e ait donanma gözlem gemilerinin 5. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kaygıların diplomatik yoldan Çin makamlarına iletildiğini bildirdi.

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