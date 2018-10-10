Çin'in en zengini Jack Ma

Çin'in en zengini 270 milyar yüen (39 milyar dolar) kişisel servetiyle e-ticaret devi Alibaba'nın Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma oldu.

Şanghay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayımladığı en zenginler listesinde Ma, 270 milyar yuan kişisel servetiyle birinci sırada yer aldı.

Geçen yılın en zengini Çinli emlak şirketi Guangcou Evergrande CEO'su Şü Ciayin, 250 milyar yuanlik (36 milyar dolar) servetiyle bu yıl listenin ikinci sırasına yerleşti.

Bilişim ve teknoloji şirketi Wechat Tencent'in CEO'su Pony Ma ise 240 milyar yuan servetiyle (35 milyar dolar) listeye üçüncü sıradan girdi.

İlk 10'un toplam serveti 255 milyar dolar

Öte yandan listede ilk 10'u, iki kişinin eşdeğer serveti nedeniyle 11 kişi paylaştı.

Böylelikle ilk 10'un toplam serveti yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı.

Listenin yüzde 28,7'sini kadınlar oluştururken, geçen senenin en zengin kadını Yang Huiyen, 22 milyar dolarlık servetiyle birinciliğini korudu.