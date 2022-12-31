Çin'in RCEP ülkeleriyle ticareti yüzde 7,9 arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin'in RCEP'e taraf diğer 14 ülke ile ticareti, ocak-kasım döneminde 1,69 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ticaret hacmi, yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydederken, Çin'in toplam dış ticaret hacminin ise yüzde 30,7'sini oluşturdu.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

İmzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, bu tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasındaki gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefliyor.

Dünya nüfusu ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsamına alan anlaşmanın dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu yaratacağı öngörülüyor.