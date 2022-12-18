Çin'in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı Endonezya'ya yapıldı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) ürettiği uçaklardan biri Endonezya havayolu şirketi TransNusa'ya teslim edildi.

Teslimat ile Çin'in ürettiği bir yolcu uçağı ilk kez yabancı ülke piyasasına girmiş oldu.

Bölgesel yolcu uçağı ARJ21'nin ilk test uçuşu 2008'de yapılmış, uçuşa uygunluğu 2014 sonunda tescil edilmişti.

Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı olarak montajlanmasıyla üretilen uçağın, 78 ila 95 yolcu kapasitesi bulunuyor.

3 bin 700 kilometre kadar yol yapabilen kısa mesafe yolcu uçağı, Alp tipi dağlık bölgelerde ve platolarda uçabiliyor, farklı havaalanı koşullarında kullanılabiliyor.

Çin'de 100'e yakın ARJ21 tipi uçak, bugüne dek 100'den fazla şehirdeki 300 rotada 5,6 milyondan fazla yolcu taşıdı.

C919'un ilk teslimatı yapılmıştı

Çin'in ilk yerli üretim dar gövdeli yolcu uçağı C919'un da ilk teslimatı, 9 Aralık'ta China Eastern hava yolu şirketine yapılmıştı.

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan yolcu uçaklarının, 2023'ten itibaren iç hatlardaki ticari seferlerde kullanılmaya başlaması planlanıyor.

COMAC'ın geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, 156 ila 168 yolcu taşıyabiliyor.

Model, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansı"nı 30 Eylül'de, üretim lisansını ise 30 Kasım'da almıştı.

C919'un jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden, bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

COMAC, sonraki aşamada Rusya'nın Birleşik Uçak Şirketi (UAC) ile ortaklaşa, "CR929" adı verilen, 250 ila 320 yolcu kapasiteli, geniş gövdeli bir yolcu uçağı geliştirmeyi planlıyor.

Çin, yerli üretim yolcu uçaklarıyla, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olmayı hedefliyor.