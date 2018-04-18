Çinli otomotiv devlerinin hisselerinde sert düşüş

18 Nisan 2018

Çin'in otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını kaldırma kararının ardından, Çinli otomotiv şirketlerinin hisseleri sert düştü.

Çin devlet planlama kurumu, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının bu yıl, ticari araç imalatçıları için 2020 yılında ve büyük araç piyasası için geçerli sınırlamaların ise 2022 yılına kadar kaldırılacağını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, şu anda yabancı imalatçıların herhangi bir yerel girişimdeki payı yüzde 50'yi geçemiyor.

Bu karar sonrasında, Mercedes Benz ve Hyundai ile ortaklıkları Çin'in beşinci büyük otomotiv üreticisi BAIC'in hisseleri yüzde 13 düştü. Brilliance China Automotive hisseleri ise yüzde 9 geriledi.

Guangzhou Automobile Group (GAC) hisseleri ise yüzde 10 düşüş gösterdi. Çin'in en büyük otomotiv şirketi SAIC Motor Corporation hisseleri de yüzde 2,45 gerilerken, ülkenin yedinci büyük otomotiv markası Geely hisselerindeki düşüş yüzde 4,46'yı buldu.

Çin'in otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını kaldırma, Pekin'e ticaret konusunda sert eleştiriler yönelten ABD ve diğer ülkelerin başta gelen taleplerinden biriydi. Çin'in kararı, ABD ile yaşanan ticaret geriliminde bir yumuşama işareti olarak görülüyor.

Çin, otomotiv sektöründeki yabancı sermaye sınırını kaldıracak