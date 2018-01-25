Çipras'tan gerilimi artıracak açıklama

25 Ocak 2018

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupalı ortaklarının Türkiye gibi "agresif" bir

komşu ile yaşamanın zorluklarını her zaman anlayamadıklarını söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda, Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin oturumda konuşan Çipras, Lüksemburg ve Belçika gibi komşuları olan Avrupa ülkelerinin Yunanistan'ın konumunu anlamadığını belirterek, "Komşunuz Türkiye değil de Belçika ve Lüksemburg olduğunda aynı şekilde agresif olmak kolay olabilir ama bu bizim için o kadar da kolay değil" ifadelerini kullandı.

Çipras, “Yunanistan’ın sadece en kötü borç ve sığınmacı krizine değil, Ege’deki agresif askeri eylemleriyle zaman zaman tahmin edilemez olan agresif bir komşuya da sahip olduğu dönemde göreve geldim” dedi.



Türkiye'nin göç anlaşması konusundaki görüşünü istediği zaman değiştirebileceğinin belirtilmesi üzerine Çipras, "Aynı zamanda Türkiye'nin agresif davranışı hakkında ne yapacağımız konusunda da karar vermeliyiz" diye konuştu.

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Kaynak: Reuters