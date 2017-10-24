ÇKP Ulusal Kongresi sona erdi

24 Ekim 2017

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda 18 Ekim'de düzenlenen açılış oturumuyla başlayan Ulusal Kongresi sona erdi.

Tienanmın Meydanı'nda alınan yoğun güvenlik önlemleriyle başlayan kongreye dünya genelinden yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubu akredite oldu. Kongreye ülke genelinden 2 bin 300'ü aşkın delege katıldı.

Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in başkanlığında yapılan kapanış oturumunda, partinin yeni Merkezi Komitesi ile yeni Merkezi Disiplin ve Denetleme Kurulu seçildi. Şi ve Başbakan Li Kıçiang yeni Merkezi Komiteye seçildi. Ayrıca oturumda yolsuzlukla mücadelenin sürdürülmesi için kapsamlı çaba harcanması kararı ile parti tüzüğünde değişiklik yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Şi'nin adı parti tüzüğünde

Şi'nin adı ve ona ait "Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini parti tüzüğüne eklendi. Bu şekilde Şi, ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong ve önemli lideri Dıng Şiaoping'den sonra "adını ve fikirlerini" parti tüzüğüne yazdıran ilk devlet başkanı oldu.

Öte yandan ÇKP 19. Merkezi Komitesinin Politbüro üyelerini ve Politbüro Daimi Komitesi üyelerini yarın seçeceği bildirildi. Ayrıca partinin Çin Devlet Başkanı ve Başbakanı ile önemli devlet görevlilerinin oluşturduğu yeni Politbüro Daimi Komitesinde 2012'den bu yana yolsuzluk mücadele kampanyasından sorumlu olarak görev yapan Vang Çişan'ın olmayacağı açıklandı.

Çin Komünist Partisi'nin yeni doktrini: Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm

Kaynak: AA