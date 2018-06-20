Conte: İkincil göçmen akışını kabul edemeyiz

20 Haziran 2018

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başkent Roma'daki Başbakanlık Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İtalyan ANSA ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 2 saat süren görüşmede Conte, Tusk'a "İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinden ikincil göçmen akışını kabul etmesinin düşünülemez olduğunu" söyledi.

İtalya'nın göç akışına en fazla maruz kalan ülke olduğunu vurgulayan Conte, "İtalya'nın ikinci bir ülkeye gitmiş göçmenleri geri almasının düşünülemeyeceğini" dile getirdi.

Conte, sosyal medyadaki Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda da "Bugün AB Konseyi Başkanı Tusk ile son derece yararlı bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine Brüksel'de AB zirvesi öncesinde yapılacak mini zirvede İtalya'nın tek başına mücadele ettiği 'birincil göç akışları' krizinin çözülmeden 'ikincil göç akışlarını' konuşmayacağımı ilettim." ifadesine yer verdi.

Dublin Sözleşmesi uyarınca sığınmacının iltica başvurusunu Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yaptığı ilk ülkede yapması gerekiyor.

Kaynak: AA