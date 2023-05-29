Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da katıldığı televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirdi.

Biden, dün gece Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.