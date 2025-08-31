Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi 25. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Çin'de, ikili temaslarına başladı.

İlk görüşme Şi Cinping ile

Zirvenin düzenlendiği Tiencin şehrindeki ilk görüşmesini, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Türkiye'nin, Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandıklarını bildirdi.

Şi Cinping liderler yemeği düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Meyciang Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gala yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte iştirak etti. Erdoğan çifti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı.

Yemeğe katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Liderler, çekimin ardından Çin Devlet Başkanı Şi’nin onuruna verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Putin ile görüşme bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'deki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Rus haber ajansı TASS, Putin'in de Çin'e dört günlük bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

1996 yılında "Şanghay Beşlisi" adıyla kurulan güvenlik bloğu, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından sınır anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla oluşturuldu.

Haziran 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla yapı, merkezi Pekin'de bulunan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) dönüştü. Örgüt, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın, 2024'te ise Belarus'un tam üyeliğiyle genişledi.

Bugün ise ŞİÖ'nün 10 tam üyesi bulunuyor. Bunun yanında Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, Myanmar, Sri Lanka ve Kamboçya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke "diyalog ortağı" statüsüne sahip. ŞİÖ üyesi ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve küresel ekonominin yaklaşık yüzde 23'ünü temsil ederek, küresel ölçekte önemli bir güç merkezi konumunda bulunuyor.