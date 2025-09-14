Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: Katar'daki zirveye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Katar olacak.

Netanyahu hükümetinin 9 Eylül’de Doha’ya yönelik saldırısı İslam dünyasında geniş yankı uyandırırken, Katar’ın çağrısı üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) devlet başkanları zirvesi düzenlenecek.

Dışişleri bakanları konseyi dönem başkanı olan Türkiye, bu süreçte aktif rol üstleniyor. Zirvede Erdoğan’ın, Gazze’de devam eden saldırılara dikkat çekmesi ve İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine karşı net bir tutum sergilemesi bekleniyor.

İkinci durak: BM Genel Kurulu

Filistin diplomasisinin ikinci önemli ayağı ise New York’ta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-24 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılarak uluslararası topluma hitap edecek. Erdoğan’ın burada da İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirerek, Netanyahu hükümetinin mutlaka hesap vermesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Gündem: İnsani yardım ve ateşkes

Erdoğan’ın hem Katar’daki zirvede hem de BM Genel Kurulu’nda liderlerle yapacağı görüşmelerde ana gündemin insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması olacağı ifade ediliyor.