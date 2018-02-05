Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Roma'da gösteri yasağı
İtalya'nın başkenti Roma'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Vatikan'da Papa ile yapacağı görüşme nedeniyle 24 saatlik gösteri ve protesto yasağı ilan edildi.
Vatikan'a 59 yıl sonra gidecek ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde, İtalyan yetkililer 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.
AFP'nin haberine göre, gösteri yasağı Erdoğan'ın Roma'ya gittiği pazar akşamından pazartesi akşamına kadar geçerli olacak.
Öte yandan İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.
3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.
Erdoğan, Papa ile Kudüs'ü görüşecek