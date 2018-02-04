Cumhuriyetçi liderin "1,5 dolar" tweet'i ABD'yi karıştırdı

04 Şubat 2018

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan'ın Twitter'da vergi reformu nedeniyle bir işçinin haftalık maaşının 1,5 dolar arttığını belirterek vergi kesintilerini övmesi ülkede tartışma yarattı.

Ryan, tweet'inde, Associated Press'in ülkedeki ücret artışıyla ilgili haberine atıfta bulunarak "Devlet okulunda çalışan bir sekreter haftalık maaşının 1,5 dolar arttığını ve bunun bir yıllık Costco üyeliği bedelinden fazlası olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok kullanıcının ABD'de alt ve orta sınıfla bağ kuramamakla eleştirdiği Ryan, daha sonra tweet'i sildi.

"Wells Fargo'nun kazandığı para 3,4 milyar dolar"

Demokratlar da vergi kesintileriyle ABD'de zenginlerin ve büyük şirketlerin milyonlarca dolar kazandığına dikkat çekerek Ryan'a sert eleştiriler yöneltti.

Minnesota'dan Kongre üyesi Keith Ellison, "Wells Fargo'nun kazandığı para 3,4 milyar dolar" ifadelerini kullanırken, Demokrat liderlerden Nancy Pelosi, "Paul Ryan ve utanç verici tweet'ini silerek Cumhuriyetçilerin bilmenizi istemediği bir gerçeği itiraf etti: Vergi kesintileri ABD şirketlerine ve en üstteki yüzde 1'lik kesime bir hediyedir" diye tweet attı.

ABD'de kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesini öngören vergi reformu, ülkede zenginlerin lehine bir düzenleme olmakla eleştiriliyor.

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