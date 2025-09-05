Damar cerrahından akıl almaz sigorta oyunu: Ayaklarını feda etti

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yaşandı. Bir damar cerrahı olan 49 yaşındaki Neil Hopper, sigorta şirketlerinden para almak için kendi ayaklarını kestirdi.

Tazminat koparmak için ayaklarını dondurdu

Sigorta şirketlerine sepsis kaynaklı bir amputasyon yaşadığını belirterek 466 bin sterlinden fazla bir taleple tazminat davaları açan Hopper'ın aslında bacaklarını kuru buzla dondurduğu öğrenildi.

Doktorluk lisansı da iptal edildi

Yaklaşık 6 yılı bulan süreçte sigorta şirketlerini "sömürdüğünü" düşünen ve medyanın ilgisinden keyif alan Hopper'ın elde ettiği paranın geri alınması işlem başlatıldı. Doktorluk lisansı da iptal edilen Hopper, dolandırıcılık ve şiddet videolarından 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hopper'ın avukatı ise onun çocukluğundan beri bedenine yabancılaşma yaşadığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” olarak gördüğünü söyledi. Bacaklarının alınmasından üzüntü duymayan Hopper'ın sadece sigorta dolandırıcılığı nedeniyle pişmanlık yaşadığı belirtildi.