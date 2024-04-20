Danimarka'da havalimanında bomba paniği: 1 gözaltı

Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'da polis, ülkenin en büyük ikinci havalimanı Billund Havaalanı'nda bir bomba tehdidi ile bağlantılı olarak bir erkeği gözaltına aldıklarını açıkladı.

Danimarka'nın batısında yer alan havalimanının tahliye edildiği, söz konusu tehdidin ardından kapalı kalmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, polis müfettişi Michael Weiss, "Tahliye, yolcuların talimatlarımızı takip etmesiyle birlikte, sakin ve beklendiği şekilde gerçekleşti" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bilgisini veren polis yetkilileri, havalimanının yeniden ne zaman açılacağının ise henüz net olmadığını bildirdi.