Davos gündemi: Çoklu krizle mücadele

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) tanıtım raporunda da kaleme alınan “çoklu kriz” Davos’taki görüşmelere katılan uzmanlar tarafından da sık sık gündem edildi. WEF yetkililerine göre “çoklu kriz”in başına çekenler ise Ukrayna Savaşı ve iklim krizi.

Öte yandan WEF’te bir konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve Çin'in sübvansiyonları karşısında Avrupa'da yeşil sanayi yatırımlarına destekleri artıracaklarını söyledi.

AB'nin'sıfır emisyon' hedefi

Günümüzde yüksek enflasyonun yaşam ve iş maliyetini artırdığını, enerjinin bir silah olarak kullanıldığını, ticaret savaşları tehditleri ve çatışmacı jeopolitik yaşandığını ifade eden von der Leyen, temiz ekonomiye geçişte kaybedecek vakit kalmadığını vurguladı. Von der Leyen, atmosfere yeni emisyon eklememeyi öngören "net sıfır" emisyon dönüşümünün muazzam endüstriyel, ekonomik ve jeopolitik değişimlere neden olduğunu, bunun işin doğasını ve sanayinin yapısını değiştirdiğini kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) temiz enerji teknolojileri pazarının 2030 yılına kadar yılda 650 milyar dolara ulaşacağı tahmininde bulunduğunu hatırlatan von der Leyen, "Rekabette öne geçmek için endüstriyel tabanımızı güçlendirmeli, Avrupa'yı daha fazla yatırım ve inovasyon dostu hale getirmeye yönelik adımlar atmalıyız." dedi. Von der Leyen, daha önce Avrupa Yeşil Mutabakatı ile kıtanın 2050 yılına kadar iklim dostu bir hal almasına yönelik ilk adımı attıklarını anımsattı.