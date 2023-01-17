Davos iklim krizi protestosuna sahne oldu

Davos’taki Postane Meydanı’nda düzenlenen protestolara, çok sayıda çevreci katıldı. Ellerinde WEF ve iklim değişikliğine yönelik farklı dillerde eleştirel pankart ile dövizler taşıyan çevreciler, bu konuda adım atmayan hükümetleri eleştirdi.

WEF’e ev sahipliği yapan İsviçre hükümeti ile organizasyonun ortaklarına da tepki gösteren çevreciler, WEF’i yalnızca ekonomik kaygılarla düzenlendiği, iklim değişikliği ve diğer önemli sorunlara çözüm önermediği gerekçesiyle eleştiriyor.

Davos zirvesini eleştiren “Strike WEF” isimli oluşumun üyesi Gianna Catrina, WEF’i, son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da protesto ettiklerini anlattı.

Catrina, “Biz, küresel ekonominin elitlerini protesto etmek için buradayız. Çünkü şu anda bir ekolojik kriz yaşanıyor ve bu da mevcut ekonomik sistem tarafından körükleniyor” dedi.

Son yüzyılda yapılanlar nedeniyle çevre krizi ve sosyal problemler yaşandığını söyleyen Catrina, ekonomik kar odaklı olmak yerine, insan ve doğanın önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Strike WEF’in bir diğer üyesi Claudıo Bernard da bugünkü protestoyu WEF ile ilgili sorunları ortaya koymak ve bu organizasyona neden karşı olduklarını göstermek için düzenlediklerini aktardı.

Bernard, “WEF, güçlü ve zengin insanlarca oluşturulmuş bir yapı. Geri kalan insanlar dışarıda kalıyor” dedi.