Davos'a Donald Trump ayarı: İstemediği başlıklar çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, yıllık Davos Zirvesi’nde “woke” (“duyarcı”) temaların öne çıkmayacağına dair açık güvence vermesinin ardından toplantıya katılmayı kabul etti.

Konuya hakim birçok isim, Financial Times’a, sonbaharda yapılan görüşmelerde Trump yönetimindeki yetkililerin, ABD Başkanı’nın katılımı için Dünya Ekonomik Forumu’ndan (WEF) bazı gündem maddelerini azaltmalarını veya tamamen kaldırmalarını talep ettiğini aktardı.

Trump, Davos'a gidecek

Washington, geçtiğimiz hafta Trump’ın altı yıl aradan sonra Davos’a bizzat gideceğini açıklamıştı. Trump en son, göreve başladığı dönemin hemen sonrasında, zirveye çevrim içi bağlanarak iş dünyası liderlerine ürünlerini ABD’de üretmeleri gerektiğini, aksi halde ek gümrük vergileriyle karşılaşacaklarını söylemişti.

Aktivist konular ana gündemi belirlemeyecek!

İki farklı kaynak, üst düzey Amerikan yetkililerinin Davos yönetiminden; kadınların güçlendirilmesi, çeşitlilik politikaları, yeşil dönüşüm, iklim krizi ve uluslararası kalkınma finansmanı gibi aktivist konuların gündemde daha geri planda tutulmasını istediğini belirtti.

Bu kaynaklardan biri, “ABD tarafı, Trump’ın elit ve ilerici bir etkinlik olarak görülen Davos’a katılımının MAGA tabanında yine de olumlu karşılanacağından emin olmak istedi,” dedi.

Başka bir kaynak ise, pragmatik bir çizgiye kaydığını ve bu nedenle Trump yönetiminin beklentilerine belirli ölçüde “güvence” verilebildiğini ifade etti.

Üçüncü bir isim ise Trump yönetiminin bu baskısının, ABD’nin diğer çok taraflı platformlarda da dile getirdiği benzer taleplerle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

Trump, 'iktisat, güvenlik, barış' konuşmak istiyor

Trump döneminde ABD; Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmiş, iklimle mücadele, kadın ve kız çocuklarının hakları ile küresel kalkınmaya yönelik birçok dış yardım programını durdurmuştu. Federal kurumlarda çeşitlilik politikalarının da sona erdirilmesi talimatı verilmişti.

Beyaz Saray sözcüsü, WEF ile yürütülen temaslarla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Başkan Trump’ın BM’de belirttiği gibi, dünya, woke ideoloji yerine iktisadi güvenlik, güvenli sınırlar ve güç yoluyla barışa odaklanan Amerika’nın yaklaşımını benimsemekten fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

WEF ise, hiçbir hükümetin program veya içerik üzerinde etkisi olmadığını söyleyerek, “Toplantı temalarını ve konularını küresel öneme göre seçiyoruz" açıklamasını yaptı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi başka bir kişi ise, bu tür temasların zirveye davet edilen ülke liderlerini temsil eden yetkililer açısından “rutin” olduğunu belirtti ve “WEF, gündemi şekillendirme veya değiştirme taleplerini asla kabul etmez, fakat zirveye katılacak paydaşların hangi konuların öne çıkacağını merak etmesi normal" dedi.

Forum, son yıllarda iklim ve sosyal konulara daha fazla alan açmıştı. 2019’da Greta Thunberg, “evimiz yanıyor” sözleriyle liderlere sert bir uyarıda bulunmuş, 2020’de ise pandemi sonrası sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık odaklı “Büyük Reset” girişimi ilan edilmişti.

WEF, Haziran 2025’te sona eren mali yıl için 469 milyon İsviçre frangı (585 milyon dolar) gelir açıkladı. Kuruluş, büyük ABD şirketlerinin de yer aldığı küresel sponsorluklarını genişletmeye devam ediyor.

300 hükümet temsilcisi katılacak

Forum, Ekim ayında bu yılki zirve için kayıtların rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Ocak ayında 60’tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile 300 hükümet temsilcisinin yanı sıra 1.600 iş dünyası ve STK yöneticisinin katılması bekleniyor.