DEAŞ'tan Kabil'de çifte saldırı: 25 ölü
Kabil'de düzenlenen çifte saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.
İkinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade eden Daniş, ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini söyledi.
İki saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 45 kişinin yaralandığını dile getiren yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Yetkililer, ölü ve yaralılar arasında gazetecilerin de bulunduğunu aktardı.
Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.
Kaynak: AA