e-DÜNYA
20 °C

DEAŞ'tan Kabil'de çifte saldırı: 25 ölü

Kabil'de düzenlenen çifte saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

DEAŞ'tan Kabil'de çifte saldırı: 25 ölü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.

İkinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade eden Daniş, ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

İki saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda 45 kişinin yaralandığını dile getiren yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yetkililer, ölü ve yaralılar arasında gazetecilerin de bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Türkiye'den kınama
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: AA

Son dakika Kabil

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.