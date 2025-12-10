DeepSeek'in yasaklı Nvidia çipleriyle model geliştirdiği iddia edildi

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in, ülkede yasaklı olan Nvidia çiplerini kullanarak yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiği ortaya çıktı. The Information'ın aktardığı bilgilere göre, Nvidia'nın Blackwell serisi çipleri satışına izin verilen ülkeler üzerinden Çin'e kaçak yollarla taşındı. Kaynaklar, çiplerin Çin'e ulaşmadan önce sunuculardan sökülerek gönderildiğini belirtiyor.

DeepSeek, Ocak ayında Silikon Vadisi'ndeki büyük modellerle yarışabilecek düzeyde, ancak çok daha düşük maliyetli bir yapay zeka modeli tanıtarak uluslararası teknoloji çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şirketin arkasında, 2021'de ABD'nin ihracat sınırlamaları yürürlüğe girmeden önce 10.000 Nvidia GPU'su temin eden Çinli hedge fon High-Flyer bulunuyor.

Girişim, Eylül ayında yeni bir model daha yayımlamış ve bu model için Çinli çip üreticileriyle iş birliği yaptığını açıklamıştı. Buna rağmen, son gelişmeler DeepSeek'in gelişmiş Nvidia çiplerine erişim yollarını sürdürdüğüne işaret ediyor.