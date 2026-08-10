Deprem mi oldu? Kolombiya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü ve yaralı var mı?

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Kolombiya şiddetli bir depremle sarsıldı. Ansermanuevo bölgesinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaratırken şimdi tsunami korkusu yaşanıyor. Öte yandan sıkça gelen sorulardan biri de "Ölü ve yaralı var mı" oluyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre (USGS) depremin derinliğinin 107 kilometre olarak ölçüldü.

Ölü ve yaralı sayısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede çalışmalar sürüyor.