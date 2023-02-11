Depremin yaralarını sarmak için Uluslararası şirketler seferber oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Çok sayıda uluslararası şirket, bölgedeki depremzedelere bir an önce yardım elinin uzatılmasına katkıda bulunmak için peş peşe kapsamlı yardım kararlarını duyurmaya devam ediyor.

Dünya Bankası

Dünya Bankası, 11 ili etkileyen büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve önemli hasara yol açan yıkıcı depremlerin ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını bildirdi. Banka açıklamasında, depremzedeleri desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını duyurdu.

IKEA Vakfı

IKEA Vakfı deprem bölgesine iletilmek üzere Sınır Tanımayan Doktorlar'a 10 milyon avro bağışladı. Vakıf, depremlerden etkilenenlere acil desteği artırmak için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Chobani

ABD'li yoğurt markası Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu'na 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.

Allianz Group

Allianz Group depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 6 milyon avro bağışladığını açıkladı. Şirket ayrıca çalışanları ve bağlı acentelerinin bağışlarına 1 milyon avro ekleme yapacağını bildirdi.

EBRD

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) çalışanları başlattıkları kampanyada 11 Şubat saat 10.25 itibarıyla 137 bin 795 bin sterlin bağış topladı. Bağış kampanyası devam ediyor.

SOCAR Türkiye

SOCAR Türkiye, depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 55 milyon lira değerinde bağış fonu oluşturduklarını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Hazar akaryakıt istasyonlarından tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların arama kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin sağlandığı kaydedildi.

AFAD'a 6,4 milyon lira tutarında temel ihtiyaç malzemesi iletilirken 3,5 milyon lira nakdi bağış yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ahbap'a 2 milyon lira tutarında nakdi bağış gerçekleştirdik. Göç İdaresi Başkanlığı yönlendirmesiyle bölgeye iletilmek üzere 500 bin lira tutarında malzeme (su, çocuk bezi, ped) temin ettik. Deprem bölgelerindeki emniyet ve jandarma ekiplerine gönderilmek üzere Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 500 bin liralık gıda desteği sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Enerji Ticareti Derneği'nin konteyner temini için 5 bin dolar tutarında bağış gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa Kaymakamlığı yakıt tankeri için 30 bin litrelik motorin temin edildi. SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak çalışma arkadaşlarımız katılımıyla yardım kampanyası başlattık. Çalışanlarımızın 8 Şubat itibarıyla başta Ahbap Derneği ve AFAD olmak üzere yaptığı bağış tutarı 1 milyon lirayı aştı. Bursagaz arama kurtarma ekibimizde (BURAK) yer alan çalışma arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. İzmir'den temel ihtiyaç malzemesi ile dolu 90 kişilik 2 otobüs, Kayseri'den 15'er kişilik 3 otobüs deprem bölgesine destek amacıyla yola çıktı."

SOCAR Türkiye'nin Grup şirketi Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla Hatay'da 3000 kişiye 10 gün boyunca günde 2 kez sıcak yemek servisi imkanı sağlanırken, 2000 soğuk kumanyanın da deprem bölgesine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Chery

Chery Automobile, ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek gibi acil durum malzemeleri içeren yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. Chery, felaketten etkilenen bölgelere acil yardım sağlamak üzere harekete geçti.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Chery International, sosyal sorumluluğunu aktif olarak yerine getirme vaadiyle aksiyon aldı. Chery International'ın üst düzey liderleri, Chery'nin Türkiye'deki iştirakinin çalışanlarına depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için 100 bin dolara eşdeğer acil durum malzemeleri satın alınması ve deprem bölgesine ulaştırılması için talimat verdi.

Chery'nin, ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek dahil olmak üzere acil durum malzemeleri içeren yardım tırı bölgeye doğru yola çıktı.

Deutsche Telekom

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.

Deutsche Telekom'dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu. Açıklamada, Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 6 Şubat-15 Şubat tarihlerinde yapılan arama ve gönderilen SMS'lerden ücret alınmayacağı bildirildi.

Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için veri dolaşımlarının da 15 Şubat'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, Deutsche Telekomun depremzedeler için "Aktion Deutschland Hilft"e (Almanya Yardım Ediyor) 1 milyon avro bağışta bulunacağı kaydedildi.

Amazon

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, depremden etkilenenler için yardım çalışması başlattı. Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, Kızılay ile diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçildiği bildirildi.

Bağışlanan yardım malzemelerini şirketin İstanbul'daki lojistik merkezinden depremden etkilenen bölgelere göndermeye hazırlanıldığı kaydedilen açıklamada, mağdurların sadece deprem ile değil soğuk kış şartlarıyla da mücadele ettiği anımsatıldı. Açıklamada, bağışların battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç maddelerini içerdiği kaydedildi.

Binance

Kripto para borsası Binance depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan kullanıcılarına 100'er dolar değerinde BNB bağışlayacağını açıkladı.

Rosatom

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu NGS projesi çalışanlarının depremlerden zarar gören vatandaşlar için yardım topladığı belirtildi.

Şirketlerin giysi ve temel ihtiyaç ürünleri topladığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunların bölge yetkilerine teslim edildiği belirtildi.

Santralin inşaatında çalışan şirketlerin de 200 personel ve vinç, kamyon ve traktör gibi 80 parça ekipmanı bölgeye gönderdiğine işaret edilen açıklamada, 60'tan fazla otobüsün Adana havalimanına doktorların taşınması için temin edildiği kaydedildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yaşanan felakete kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor ve tabii ki enkaz altında kalanların kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı

Rus metalürji şirketi MMK

Rusya’nın en büyük metalürji şirketlerinden MMK, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardım sağlıyor.

Türkiye'de de faaliyet gösteren MMK’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin depremden etkilenen çalışanlarına ve bölge sakinlerine konaklama, gıda, sıcak su ve tıbbi destek sağladığı belirtildi.Şirketin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerindeki vatandaşlara yardımcı olmak için yoğun çalışma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, yaklaşık 10 bin kişiye sıcak yemek sağlandığı kaydedildi.

Yaklaşık 1000 kişiye konaklama sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, MMK’ya ait fabrikadaki tıbbi odanın vatandaşların tedavisi için kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada, bölge yetkililerin talebiyle arama kurtarma ekiplerine de çeşitli ağır ekipmanların sağlandığı ve gerekli tüm desteğin sağlanmasına devam edileceğinin altı çizildi.

Sun Express

SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar ücretsiz gerçekleştiriyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 93 özel uçuş gerçekleştirdi. Düzenlediği özel uçuşlarda 4000’den fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 6000’den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 139 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla resmî kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.

Vodafone

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 ildeki Vodafone müşterilerine yönelik destek paketi tanımlandı. Afet bölgesinde fatura borcu nedeniyle GSM hatları kapalı ya da kısıtlı olan müşterilerin hatları acil iletişim ihtiyaçları için açıldı. AFAD çalışanlarına, afet bölgesindeki Vodafone Çağrı Merkezi, yatırımcı ve bayi çalışanlarına da ücretsiz dakika ve mobil internet yüklendi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Vodafone Türkiye Arama Kurtarma ekibi yola çıktı. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı üzerinden acil ihtiyaçlar için yardım çalışmalarına başlandı.

Apple ve Google

Teknoloji şirketi Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak." ifadesine yer verdi. Google da yardım ve toparlanma çabalarına bağışta bulunacağını belirtti.

ICBC

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey, 10 ili etkileyen depremler sonrası destek için harekete geçti.

Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ICBC Turkey'in, depremin ardından bölgeye destek için harekete geçerek depremzedeler için 1 milyon lira nakdi yardım desteğinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremden etkilenen vatandaşların ve ağır kış şartları koşullarında kurtarma faaliyetlerini yürüten ekiplerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ICBC Turkey olarak 1 milyon lira nakdi yardım desteği veriyoruz. Böylesi bir felaket sonrası yapılacak her türlü desteğin hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Bir kez daha bu vesileyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mercedes-Benz

Alman otomotiv markası Mercedes-Benz, Alman Red Cross'a (GRC) Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için 1 milyon avro bağışlayacağını açıkladı. Bağışın acil insani yardım için kullanılacağı ifade edildi.

Şirket ayrıca çalışanları arasında da bir bağış kampanyası düzenleyecek.

Inditex

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Zara Home markalarının ana şirketi Inditex, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin neden olduğu insani acil duruma destek olmak amacıyla Kızılay'a 3 milyon avro bağışladığını bildirdi.

Ekonomik yardımın yanı sıra Inditex, Kızılay ve AFAD'a 500 bin dış giyim ürünü sağladığını ve bunların ilk kısmının depremden etkilenen insanlara dağıtılmak üzere bölgeye gönderilmeye başlandığını belirtti.

Tesco ve Marks & Spencer

İngiltere merkezli marketler zinciri Tesco 100 bin sterlin, Marks & Spencer 50 bin sterlin olmak üzere, The Sun gazetesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına toplamda 150 bin sterlin bağış yaptı.

Siemens

Siemens AG ve Siemens Healthineers acil yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak için 1 milyon avro bağışta bulundu. Şirket çalışanlarının bağışlarının toplamı kadar da ekleme yapacağını duyurdu.

Boeing

Boeing, Amerika Red Cross aracılığıyla 500 bin dolar bağışta bulunacağını ve çalışanlarının bağışları miktarında da ekleme yapacağını bildirdi.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası da AFAD'a 50 bin avro bağışta bulunduğunu açıkladı.