Dev anlaşma: Zescom ve Masdar güneşe 2 milyar dolar yatıracak

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zambiya'nın ulusal enerji firması Zescom ile BAE'li enerji firması Masdar arasında 2 bin megavatlık bir güneş enerjisi projesi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Hichilema, tamamlandığında 2 bin megavatlık enerji üretimi gerçekleştirecek projenin ilk etapta Zambiya'ya 500 megavat yenilenebilir enerji sağlayacağını belirterek, "Bu benzeri görülmemiş 2 milyar dolarlık sermaye enjeksiyonu, yatırımcıların Zambiya'ya olan güçlü güvenini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Zimbabve ile ortak kullanılan Kariba Barajı'nda su seviyelerinin yüzde 1'in altına inmesinin ardından elektrik krizi yaşayan Zambiya, halihazırda 3 bin 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip.