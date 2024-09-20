Bankacılık devleri Morgan, Goldman ve Citi, TCMB öngörüsünü değiştirdi

Dün faiz kararını açıklayan Merkez Bankası’nın karar metninde “para politikasının sıkılaştırılacağı” ifadesi yerine para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağının vurgulanması, TCMB’nin piyasayı veri akışına bağlı potansiyel gevşeme adımlarına hazırlamak için ilk sinyali vermek istediğine yorumlandı.

TCMB’nin karar metnindeki bu değişikliğin ardından yabancı yatırım bankaları da faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine yönelik tahminlerinde revizyona gitti.

Goldman Sachs: Faiz indirimleri Kasım'da başlayabilir

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil karar sonrası faiz indirimlerinin Kasım ayında başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomistler, Eylül ve Ekim aylarında enflasyon ivmesinin düşeceğini, Kasım ayında ise TCMB’nin 100 baz puanlık ilk faiz indirimini yapacağını öngörüyor.

Citi'ye göre de TCMB Kasım'a kadar bekleyecek

Citigroup Inc'e göre ise TCMB karar metninde işaret ettiği üzere daha az kısıtlayıcı bir duruşa yöneldi.

Citi Ekonomisti İlker Domaç, TCMB'nin kasım ayına kadar beklemede kalmasının muhtemel olduğunu ve politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüleceğini öngördü.

Domaç, “TCMB'nin bir gevşeme döngüsünün başlatılmasına yönelik güçlü sinyaller vermekten kaçındığı konusunda hemfikiriz. Bununla birlikte, 'politika duruşu sıkılaştırılacaktır' ifadesinin 'politika araçları etkin bir şekilde kullanılacaktır' ifadesiyle değiştirilmesinin ve dezenflasyon sürecinde beklentilerin önemine ilişkin daha yumuşak bir dil kullanılmasının, TCMB'nin eğiliminde daha az kısıtlayıcı bir duruşa doğru bir kaymayı temsil ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.