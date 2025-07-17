Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandala sahne oldu.

Konser sırasında grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri çoşturmaya karar verdi.

Ancak sonrasında yaşananlar büyük bir skandalla sonuçlandı. Kamera binlerce seyircinin arasında sağa sola ilerlerken devasa ekrana bir çift yansıdı.

Ekrana yansıyan çift kimdi?

Kameranın sarmaş dolaş yakaladığı isimlerden biri değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, diğeri şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot’ydu.

Bu sırada Chris Martin de çiftle ilgili bilgisi olmadığı için “Ooo şu ikiliye bakın” dedi.

İyi de ne var bunda diyebilirsiniz… Fakat olaya skandal niteliği katan Byron’ın evli olmasıydı.

Çift hayli samimi görünüyordu. Byron, Cabot’ya sarılmıştı, Cabot da ona yakınlaşmış, gülümsüyordu. Ta ki Coldplay'in öpücük kamerasında kendilerini fark edene kadar. Akabinde büyük bir panik yaşayarak durumu iyice içinden çıkılmaz bir hale soktular.

Byron hemen elini bıraktı ve suçüstü yakalanmış bir adam gibi bir bariyerin arkasına saklandı, Cabot ise yüzünü ellerinin arasına gömdü ve gözle görülür bir şekilde telaşlandı.

LinkedIn profiline göre; Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve çift iki çocuğuyla New York’ta yaşıyor. Kristin Cabot’nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor.