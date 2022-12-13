Devlerin pay kapma savaşı kızışıyor

Çin, ABD’nin çip üretimindeki kapsamlı ihracat kontrolleri hamlesini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyarak iki ülke arasındaki teknoloji savaşını tırmandırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı ekim ayı başında, Çin'in gelişmiş yarı iletkenleri satın almasını ya da geliştirmesini zorlaştırmayı amaçlayan bir dizi yaptırımı uygulamaya koydu. Bu kısıtlamalar 600 milyar dolarlık küresel yarı iletken endüstrisi için bir dizi anlaşmazlığın sonuncusu.

Son yıllarda, bir zamanlar Çin'in rekabetçi üretim tesislerine ilgi duyan üreticiler, Çin'deki işçilik maliyetleri, kovid salgını önlemleri nedeniyle tedarik zincirindeki kopukluklar ve yükselen jeopolitik risklerle uğraşmak zorunda kaldı.

Rekabet DTÖ'ye taşındı ama...

Pazartesi günü bir açıklama yapan Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ihracat kontrol tedbirlerini Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) uyuşmazlık çözüm departmanına taşıdı. Çin yaptığı başvurusunun "hak ve çıkarlarını" korumak için gerekli bir tedbir olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlıkların Dünya Ticaret Örgütü tarafından çözümünün mümkün olmadığını belirtiyor. Zira uyuşmazlık çözüm organı üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle askıya alınmış durumda. Grup çalışmalarına yeniden başlamadığı sürece Çin'in şikayetinin herhangi bir yasal etki yaratması pek mümkün değil.

Pekin'in DTÖ hamlesinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin son yılların en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, ilk kez bir baş başa buluşmalarından sadece birkaç hafta sonra gelmesi dikkat çekti.