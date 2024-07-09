Devlet Başkanı 'dayanışma' için maaşını yüzde 40 oranında düşürdü

Liberya Devlet Başkanı Joseph Boakai, selefine benzer bir adım atarak halkla dayanışmanın bir işareti ve "sorumlu yönetimin" bir örneği olarak maaşında yüzde 40 oranında indirime gitme kararı aldı.

Liberya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Joseph Boakai'nin son dönemde ülkede yaşanan hayat pahalılığı krizi sebebiyle maaşında indirime gitme kararı aldığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Hükümet yetkililerin maaşlarının da mercek altında olduğu ülkede, her beş kişiden birinin günlük geliri 2 ABD dolarının altında.

Yıllık maaşının 12 bin 400 dolar olduğunu açıklayan Bokai'nin maaşı, aldığı bu kararla birlikte 8 bin dolara düşecek. Boakai'nin selefi George Weah de benzer bir karar alarak maaşında yüzde 25 oranında bir düşüş yapılmasına karar vermişti.

Liberya Devlet Başkanlığı ofisinin bu yılki bütçesi yaklaşık 3 milyon dolar olarak açıklanırken bazı Liberyalılar bunun gerçekten bir fedakarlık olup olmadığını sorguladı. Bazı liberyalılar ise, günlük ödenek ve sağlık sigortası gibi yan kaynaklar alan Bokai'nin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Liberya merkezli Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nden Anderson D. Miamen, Devlet Başkanı Joseph Boakai'nin kararını 'memnuniyetle' karşıladığını ifade ederek, "Umarız ki kamuoyu bu kesintilerin nereye gideceğini ve insanların hayatı üzerinde olumlu bir etkisi olması için nasıl kullanılacağını açık bir şekilde görür" diye konuştu.