DiDi'ye müjde: Yeni kullanıcı kaydı yasağı kalktı

Şirket, yayımladığı açıklamada, hakkında başlatılan siber güvenlik soruşturmasında ortaya çıkan güvenlik sorunlarını giderdiğini ve talep edilen düzeltmeleri yerine getirdiğini belirtti.

Açıklamada, Ağ Güvenliği Değerlendirme Ofisinin onayıyla, "DiDi Chuxing" uygulamasında yeni kullanıcı kayıtlarının bugünden itibaren yeniden başlayacağı aktarıldı.

Şirket, açıklamada, gelecekte platform unsurlarının ve verilerinin güvenliğini güvence altına almak için etkin tedbirler alacağı ve ulusal ağ güvenliğini koruyacağı taahhüdünde bulundu.

1,2 milyar dolar para cezası verilmişti

Dünya genelinde 550 milyondan fazla kullanıcısı olan Çinli şirket, hisselerinin 1 Temmuz 2021'de New York Borsası'nda halka arz edilmesinin ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çinli düzenleyiciler, DiDi hakkında, halka arz edilmeden önce güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediği gerekçesiyle siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemleriyle ilgili ciddi ihlaller tespit edilmiş, 9 Temmuz 2021'de şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını verilmişti.

Soruşturmalar sonuçlanana kadar DiDi'nin yeni kullanıcı kabul etmesi de yasaklanmıştı.

DiDi, soruşturmanın ardından 3 Aralık'ta New York Borsası'ndan çekilme kararı almış, şirket hisselerinin Hong Kong Borsası'na aktarılacağı bildirilmişti.

DiDi hakkındaki güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasının ardından, 21 Temmuz 2022'de, "İnternet Güvenliği Yasası", "Veri Güvenliği Yasası" ve "Kişisel Verilerin Korunması Yasası"nı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 8 milyar 26 milyon yuan (1,2 milyar dolar) idari para cezası verilmişti.