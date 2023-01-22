Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim: 2022'de 3,4 milyonun üzerinde konsolosluk işlemi yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Serim, Almanya'daki Türk toplumunun meselelerinin ele alındığı toplantıda, Dışişleri Bakanlığı'nın her zaman ve her koşulda vatandaşın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Heyetimizde hem Almanya makamlarıyla temasta bulunmak, hem sizlerle bir araya gelip hasbihal etmek istedik. Güçlü diplomasi anlayışımızla 7/24 başkonsolosluklar, büyükelçiliğimiz ve bakanlığımız olarak hizmetinizdeyiz. Yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşamakta. Bunu tabii her devlete nasip olmayacak bir hazine gibi görüyoruz, bizim için çok önemli bir değer. Bu bağlamda ülkemize muhabbetle bağlı olan her kardeşimiz kıymetlidir."

Bakanlık olarak önceliklerinin yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını net olarak karşılamak olduğunu vurgulayan Serim, "Bu aynı zamanda dış politikamızın ana sütunlarından birini oluşturmaktadır. Bu anlayışla yurt dışındaki vatandaşlarımıza sayı ve çeşitlilikte en fazla hizmet veren ülkeler arasına girdik. Konsolosluk.net üzerinden yıllık yaptığımız işlem sayısı 2 milyonu buluyor. Sadece 2022 yılında işlem sayısı 3,4 milyonu aşmış durumdadır. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızdan gelen talep çerçevesinde her geçen gün daha da ileri taşımaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl içinde yapılması planlanan seçimleri de hatırlatan Serim, yurt dışında yaşayan vatandaşların güvenli şekilde sandığa gitmelerini önemsediklerini ve bu bağlamda adres beyanında bulunmayan vatandaşların seçimlerden önce konsolosluklara giderek beyanda bulunmalarını istedi.

Büyükelçi Şen ise, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Türk toplumu açısından önemine işaret ederek, "KRV Almanya'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyon insanımızın yaklaşık üçte birinin yaşadığı, Almanya'nın da nüfus bakımından en büyük eyaleti. Dolayısıyla bu önemli eyalette bizler de 4 başkonsolosluğumuz aracılığıyla sizlere en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Toplantı sonunda katılımcılar soru ve isteklerini yetkililere iletti.