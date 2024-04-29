Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Gazze diplomasisi yeniden ağırlık kazanırken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yedinci kez çıktığı Ortadoğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da temaslarına başladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Gazze konusunda oluşturulan Temas Grubu Ülkeleri Toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Riyad'da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/cFvbGFXX0A— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2024