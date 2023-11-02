Dışişleri Bakanı Fidan'dan Berlin'de kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımlarda, Bakan Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldiği belirtildi.