Dışişlerinden Kerkük açıklaması

16 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te son yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Irak hükümetinin, Kerkük'te anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımların yakından takip edildiği belirtildi.

"Irak hükümetinin, Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"IKBY'yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük'te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce (sığınak) bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır. Bu vesileyle, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin, Irak'ta kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak hükümetinin yanında yer alacağının altı çizildi.

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Kaynak: AA