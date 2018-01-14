Disney'den Facebook ve Twitter kararı

14 Ocak 2018

Facebook'un COO'su Sheryl Sandberg ile Twitter CEO'su Jack Dorsey'in "çıkar çatışması riski" nedeniyle Walt Disney yönetim kurulundan ayrılacağı bildirildi.

Bloomberg News'in haberine göre, Sandberg ve Dorsey Walt Disney'in 8 Mart'ta düzenlenecek yıllık toplantısında yönetim kurulu üyeliği için aday olmayacak.

Disney'den yapılan açıklamada, "Giderek değişen faaliyetlerimiz ile Sayın Sandberg ve Sayın Dorsey'nin içinde yer aldığı faaliyetler düşünüldüğünde, yönetim kuruluyla ilgili konularda çıkar çatışmasını önlemek giderek zorlaşmıştır" denildi.

Geleneksel ve dijital medya arasında rekabet artıyor

Geleneksel yayıncılığı temsil eden Walt Disney ve dijital dünyanın devleri Facebook ve Twitter arasındaki rekabetin son yıllarda giderek artması dikkat çekiyor.

Dijital yayıncılığın yükselişi nedeniyle rekabette zorlanan Walt Disney, bir süre önce 21st Century Fox'un varlıklarının önemli bölümünü satın almıştı.

Dijital yayıncılık alanında pay almaya çalışan Disney, teknoloji şirketleriyle yakın ilişkiye sahip. Apple'ın ölen kurucusu Steve Jobs, bir dönem Disney'in en büyük hissedarları arasındaydı.

Twitter ve Facebook ise, bir süredir video yayıncılığı alanında önemli yatırımlar yapıyor.

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