Disney'den ikinci Çin hamlesi

12 Şubat 2018

Disney'in Alibaba ile yüzlerce içeriğinin Çin'in popüler video sitelerinden Youku'da yer alması için lisans anlaşması imzaladığı açıklandı.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, Alibaba Digital Media and Entertainment Group ile Disney'in iştiraki olan Buena Vista International arasında imzalanan anlaşmaya göre, 1000'i aşkın Disney içeriği Alibaba platformlarından izlenebilecek. İçerikler, Alibaba'nın sahibi olduğu Çin'in popüler video sitelerinden Youku'da yer alacak.

Anlaşmanın maliyeti ile ilgili açıklama yapılmadı.

Disney, 2015'de yine Alibaba ile dijital televizyon içeriklerinin Çin pazarına girişi için anlaşmaya varmış, ancak yayınlar beş ay sonra Çinli regülatörler tarafından durdurulmuştu.

Youku, Çin'de her gün 1,2 milyarlık görüntülenme rakamına sahip. Site, daha önce de Warner Bros., Paramount, Fox, NBCUniversal ve Sony Pictures Television gibi devlerle lisans anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: Reuters