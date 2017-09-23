Dominika'dan BM'ye yardım çağrısı
Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, yıkıma yol açan Maria Kasırgası'ndan dolayı BM'den yardım istedi.
Maria Kasırgası'nın yıkıma yol açtığı Karayip ülkesi Dominika'nın Başbakanı Roosevelt Skerrit, Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinden yardım talep etti.
New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurul Görüşmelerine katılan Skerrit, kurulda yaptığı konuşmada, BM üyesi ülkelere yardım çağrısında bulundu.
Skerrit, "Bu tür olağanüstü afetlerin, sürdürülebilir yeniden inşa için olağanüstü çabalara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Maria Kasırgasının ada ülkesinde yol açtığı yıkımın "tasavvur sınırlarını zorladığını" ifade eden Başbakan, küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin etkilerine açık ülkelere yardım için dünya ülkelerinin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.
Kasırga, pazartesi günü küçük Antiller'deki ada ülkesinin üzerinden geçmişti. Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan rüzgarlar getiren kasırgada, 15 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşimler ile ulaşım ve haberleşme altyapısında büyük maddi hasar meydana gelmişti.
Başbakan Skerrit, Başbakanlık resmi konutunun çatısının açılarak sel sularıyla dolduğunu açıklamıştı.
Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan kategori 3 şiddetindeki bir kasırga olan Maria, Dominika'nın ardından Porto Riko'da da hissedilmişti. ABD Ulusal Kasırga İzleme Merkezine göre, kasırga halen Bahama Adaları açıklarından kuzeye doğru ilerliyor. Kasırganın ABD sahillerine ulaşmadan şiddetini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA