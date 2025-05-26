Donald Trump: ABD yakında muazzam bir büyüme gösterecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ekonomisine dair iyimser mesajlar verdi.

Trump, "Dünyanın dört bir yanından ülkeler bizimle ticaret anlaşmaları yapmak istiyor. Bunu görmek çok güzel bir şey. Eski güzel ABD yakında muazzam bir büyüme gösterecek ve her zamankinden daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ekonomi vurgusunu artıran Trump, daha önceki açıklamalarında da ABD’nin tekrar üretim gücüne kavuşması ve ticarette avantaj sağlaması gerektiğini savunmuştu. Trump’ın bu mesajı, hem destekçilerine moral verme hem de seçim kampanyasının ekonomik temellerini güçlendirme amacı taşıyor.

ABD ekonomisinde son dönemde enflasyon, faiz oranları ve küresel ticaretin yönü gibi başlıklar, seçim tartışmalarının merkezinde yer almaya devam ediyor.