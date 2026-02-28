Donald Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife tepkisi: Karar gözden geçirilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerini geçersiz kılan kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaşımda bulunan Trump, kararın, yıllardır ABD’den haksız kazanç sağladığını savunduğu ülke ve şirketlere yüz milyarlarca dolarlık iade anlamına gelebileceğini belirtti.

“Hak edilmemiş beklenmedik kazanç” vurgusu

Yüksek Mahkeme’nin bu tabloyu görmezden geldiğini öne süren Trump, "On yıllarca bizden faydalanan, hak etmedikleri milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin, bu son derece hayal kırıklığı yaratan karar sonucunda, dünyanın daha önce hiç görmediği türden hak edilmemiş bir ‘beklenmedik kazanç’ elde etme hakkına sahip olmaları mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Kararın yeniden ele alınması gerektiğini savunan Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

Mahkeme “yetki aşımı” dedi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ulusal acil durum yetkisine dayanarak yürürlüğe koyduğu kapsamlı gümrük vergilerini iptal etmişti. Kararda, söz konusu tarifelerin yetki sınırlarını aştığına işaret edilmişti.

Trump’tan sert tepki ve yeni kararname

Trump, karara yönelik tepkisini daha önce de dile getirerek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni ve mahkemenin bazı üyelerinin tutumundan utanıyorum. Ülkemiz için doğru olanı yapma cesareti gösteremedikleri için gerçekten utanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Kararın ardından Trump, tüm ülkelere yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getiren yeni başkanlık kararnamesini imzalayarak uygulamayı devreye almıştı.