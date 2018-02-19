Dört ülkeden Çin'in Kuşak ve Yol projesine karşı işbirliği

19 Şubat 2018

Çin'in "Modern İpek yolu" olarak görülen 1 trilyon dolarlık Kuşak ve Yol projesine karşı, dört ülkenin alternatif bir yol için müzakere yürüttüğü bildirildi.

Australian Financial Review gazetesinin haberine göre, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın Kuşak ve Yol'a alternatif bir güzergah için güçlerini birleştirebileceği belirtildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la yapacağı görüşmede konunun gündeme gelebileceği kaydedildi.

Dört ülkenin, Çin'in artan etkisine karşı nasıl bir adım atılabileceği konusunda görüştüğü belirtilirken, ABD'li bir kaynak da alternatif güzergah planının henüz fikir aşamasında olduğunu söyledi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre ise, ABD ve Hindistan arasında Çin'e karşı alternatif yol arayışı geçen yıldan bu yana devam ediyor. ABD'nin güvenlik işbirliği amacıyla Japonya, Hindistan ve Avustralya ile görüşmelere son dönemde hız verdiği, dört ülke liderlerinin kasım ayında Manila'da düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde Çin'in artan gücüne karşı alınabilecek önlemleri görüştüğü belirtiliyor.

Kuşak ve Yol projesinde Türkiye de var

Çin'in 1 trilyon dolarlık Kuşak ve Yol projesi, Asya'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanacak bir ticaret ağı kurulmasını öngörüyor. 65 ülkeyi, dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve küresel GSYH'nin üçte birini kapsaması planlanan Kuşak ve Yol'un güzergahında, Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis- Kars demiryolu da yer alıyor.

Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi: 21. yüzyılın yapı taşı mı?